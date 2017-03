Petra overleefde eerder treinbotsing op Harlingse rampplek

Het is zo dubbel. Petra Bos leeft ontzettend mee met de nabestaanden die dit verlies moeten verwerken. Maar tegelijkertijd is ze dolgelukkig dat zij nog leeft. ,,Het is bijna niet te bevatten dat ik hier nu nog zit. Dat kan eigenlijk helemaal niet'', zegt ze nu bijna twee maanden na haar eigen ongeval.

Wie de foto’s van 8 februari van dit jaar ziet, begrijpt waar Bos op doelt. De Renault Twingo waarmee ze op bezoek ging bij boer Hendrik Sijtsma is nauwelijks nog te herkennen. De achterkant is compleet verdwenen. De zijkant is tegen de signalering van de spoorwegovergang tot stilstand gekomen. Alleen de voorkant is nog enigszins intact. Dat moet de redding van Bos zijn geweest, is haar eigen analyse. ,,Na de klap ben ik ook nog gewoon uitgestapt. Heel raar.''

Volledig scherm De auto van Petra Bos na de treinbotsing twee maanden eerder. © Jaring Rispens

Hoofdpijn

Bos zat onder de blauwe plekken en had ontzettende hoofdpijn, maar verder mankeert de Harlingse helemaal niets. ,,Het stomme was dat ik werkelijk geen idee had wat mij was overkomen. Het enige wat ik mij nog herinner is dat er allemaal mensen tegen mij schreeuwden. Pas later drong door dat ik was geschept door de trein.''

Hoe ze het aanstormende gevaarte niet heeft kunnen zien, is voor haar nog steeds een raadsel. Bos had de oversteek al zo vaak gemaakt. Haar vriendin woont op het erf. Later heeft ze zichzelf zo vaak afgevraagd hoe ze zo stom kon zijn. ,,Ik wist dat er treinen konden komen. En toch heb ik deze totaal niet gezien. Misschien stond de zon laag en heb ik daardoor het rode waarschuwingslicht niet gezien. Of was ik afgeleid omdat het op het erf best druk was. Ik heb werkelijk geen idee.''

