Ploumen: 6 miljoen extra naar Somalië en Zuid-Soedan

Turkije dwarsboomt rechtszaak grote geldroof Arnhem

13:12 Het gebrek aan medewerking van Turkse autoriteiten blijft een struikelblok in de zaak van de roof van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst in Arnhem. Er zijn vandaag geen straffen geëist tegen vier verdachten in de zaak, omdat er onduidelijkheid is over documenten uit Turkije. De rechtbank streeft ernaar om de zaak voor eind 2017 af te handelen.