Politie erkent fouten na zwijgdeal Telegraaf

De Telegraaf vroeg middels een WOB-verzoek om cijfers rond asielcriminaliteit. Dit werd hen ten onrechte geweigerd, waar De Telegraaf vervolgens een artikel over wilde schrijven. Als de krant het artikel niet zou publiceren, zou de redactie in ruil daarvoor van de politie ander nieuws krijgen over de aanpak van bijvoorbeeld zakkenrollers uit veilige landen en uitgeprocedeerde asielzoekers die het land weigeren te verlaten en onderduiken in de illegaliteit.



Onhandig, zo noemt een woordvoerder van de Nationale Politie de manier waarop met een WOB-verzoek van De Telegraaf is omgegaan. ,,Wel hebben we gezegd: we kunnen jullie ander verhaal bieden, dat met het onderwerp uit het WOB-verzoek te maken heeft. Daarover is contact geweest per telefoon en in mail. Bij de Telegraaf is er de indruk ontstaan dat we hen het zwijgen wilden opleggen, de ‘zwijgdeal’. Dat is onhandig geweest, daar zijn we onhandig mee omgegaan.''