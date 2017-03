Politie filmt overstekende zwijntjes op Posbank

De politie was in het gebied aanwezig omdat er steeds vaker afval wordt gedumpt. Om die reden mogen er geen mensen meer in het bos komen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Het gevolg is dat dieren niet gehinderd worden en de agenten de overstekende zwijnen zagen. Ze konden dan ook niet anders dan hun telefoon pakken en het tafereel filmen.



,,Ach, kijk hoe lief!'', reageert één van de twee in de video. ,,Het is een hele familie!'' Klein is de groep inderdaad niet: op de beelden zien we maar liefst achttien zwijntjes over de weg dribbelen. De agenten plaatsten de beelden op Facebook. ,,Altijd erg leuk om te zien en zeker in zo'n grote groep'', schrijft de agent erbij.