Politie gaat voorspellen waar crimineel zal gaan toeslaan

Het klinkt als sciencefiction, maar toch gebeurt het al echt: de politie bedenkt van tevoren waar ingebroken gaat worden. Het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) van de politie maakt digitale kaarten waarop te zien is in welke gebieden een inbreker of straatrover waarschijnlijk zal toeslaan.



Dat systeem wordt al in een groot deel van het land gebruikt. Na een proef in Den Haag, Hoorn, Enschede en Groningen heeft de politietop besloten om CAS landelijk in te voeren, zo maakte de politie vandaag bekend. ,,Dit is geen kristallen bol, we kunnen niet alle woninginbraken voorspellen”, zegt projectleider René Melchers. ,,Maar wél een groot deel.”