Politie grijpt in na uit de hand gelopen examenstunt Tiel

In de school en op het plein probeerden leraren de orde te herstellen. Tevergeefs. Een docent werd in zijn gezicht geslagen, in de school werd met kliko's gegooid en daarbij sneuvelden ruiten. Een leerling liep daarbij een snijwond op.



Een andere leerling zou door de hoeveelheid meel waarmee is gegooid van de trap zijn gevallen. Zij zou daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht.



Rob Knoben, afdelingshoofd van Havo 4 en 5, is teleurgesteld. ,,We hebben het hele verdere programma geschrapt omdat het niet meer verantwoord was om door te gaan. Ontzettend zonde. Je gunt examenleerlingen een mooie stunt als afsluiter en ze zijn hier maanden mee bezig geweest. Het was echt goed georganiseerd, hen valt niets te verwijten. Het is spijtig dat dit feest van buitenaf zo is verstoord.’’