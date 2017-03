Politie hoeft facturen voor feestjes niet te betalen

Live twitter Webcampedo Aydin C. moet tien jaar en 243 dagen de cel in

10:49 'Webcampedo' Aydin C. verdwijnt voor 10 jaar en 243 dagen achter tralies voor het via de webcam misbruiken en chanteren van tientallen meisjes in binnen- en buitenland. Volgens de rechter is C. volledig verantwoordelijk voor zijn schokkende daden, beleeft hij plezier aan het vernederen van meisjes en past daarbij een maximale celstraf.