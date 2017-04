Politie houdt misdaadcijfers asielzoekers niet bij

De krant deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om de cijfers boven water te krijgen, maar de politie wees het verzoek af omdat er geen landelijke cijfers zouden bestaan. De Telegraaf ging niet in beroep tegen deze afwijzing.



De woordvoerder bevestigt wel dat er in bepaalde regio's, zoals in Amsterdam en Noord-Nederland, wordt gemonitord op misdaadcijfers van asielzoekers. ,,Deze cijfers worden handmatig uit het systeem gehaald en worden soms intern door de politiekorpsen gebruikt om bijvoorbeeld extra personeel in te zetten of bepaalde zaken een hogere prioriteit te geven'', aldus de woordvoerder.