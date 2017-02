Politie in de weer tijdens carnaval

In Lech brandt kaarsje voor Friso

20:45 In de parochiekerk St. Nikolaus in het Oostenrijkse Lech is zondag aandacht besteed aan prins Friso. Die werd vijf jaar geleden bij het skiën buiten de piste in het buitengebied van Lech getroffen door een lawine. Van dat ongeval herstelde hij nimmer en anderhalf jaar later, in de zomer van 2013, overleed de tweede zoon van prinses Beatrix.