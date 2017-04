Politie ontdekt 'uitzonderlijk groot' drugslab in Terborg

Recyclingbedrijf

Alle verdachten zijn opgepakt op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De acht zitten vast voor verhoor en verder onderzoek. Vijf van van hen waren aanwezig in de loods waar het drugslab werd gevonden. In Griesbeek werden de drie anderen opgepakt. Daar vond de politie ook nog een wietkwekerij met ongeveer vierhonderd planten. Er werd al langer onderzoek gedaan naar de verdachten.

Ooggetuigen stellen dat er vanmorgen zes arrestanten werden afgevoerd. Ze waren gekleed in witte pakken en waren geblinddoekt. Het pand werd drie maanden geleden in gebruik genomen onder het mom van een recyclingbedrijf. Recentelijk werd er pas echt 'iets' ondernomen. Het gaat om een enorme hal, waar slechts een deel van in gebruik is genomen. De buurt had niets in de gaten.