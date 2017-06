Politie pakt motorrijder op na het zien van uitdagende tekst op kentekenplaat

'Met zo'n tekst heb je, uiteraard, direct onze aandacht te pakken', schrijft de politie IJmond bij de foto van de opmerkelijke kentekenplaat op haar Facebookpagina. Een van haar motoragenten signaleerde het bewuste kenteken zaterdagnacht omstreeks een uur op een crossmotor in Beverwijk. Hij gaf de bestuurder een stopteken maar dat werd genegeerd. De motorrijder reed volgens hem 'zeer gevaarlijk' weg een woonwijk in. Omwille van de veiligheid zette de motoragent niet de achtervolging in maar liet hij collega's de wijk afzetten. Een van hen zag na verloop van tijd een man met een motor aan de hand een steeg in lopen. Toen de agent de man aansprak, begon hij te rennen in een poging de motor te starten maar dat mislukte. De motorrijder werd opgepakt omdat de crossmotor geen geldig kenteken had én omdat er twijfels waren gerezen over de herkomst van het motorvoertuig.