Politie rijdt ontvoerder klem in Hengelo, vrouw veilig

De Audi is klemgereden aan de Krabbenbosweg in Hengelo. De politie was al enkele uren naar de ontvoerder op zoek. Bij de zoekactie werd onder meer een helikopter en een speciale eenheid met onopvallende auto's ingezet.



Met de aanhouding komt een eind aan een spannende middag in Hengelo. Eerder op de dag werd groot alarm geslagen, nadat bekend werd dat de man de vrouw tegen haar wil had meegenomen. De oorzaak van de ontvoering moet worden gezocht in de relationele sfeer.



Een leidinggevende van de vrouw had eerder op de dag al twee keer de politie gewaarschuwd dat de ex van de vrouw bij haar in de buurt zou zijn. Hij had nog geen antwoord van de politie, toen de vrouw door haar ex van haar scooter werd getrokken en in een auto werd getrokken.