Politie: snel doorbraak ontvoeringszaak Amstelveen

Oehoe-kuiken net op tijd bevrijd uit ko­len­maal­ma­chi­ne

7:39 Een zeldzaam oehoe-kuiken is gisteren aan de dood ontsnapt in het Limburgse Eygelshoven. Het dier kwam in een kolenmaalmachine terecht en het had weinig gescheeld of de machine was blijven draaien. Inmiddels lijkt de oehoe het goed te maken in het Natuurhulpcentrum. Lees het volledige artikel hier.