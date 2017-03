Politie stuit op hennepkwekerij bij onderzoek dode in Rilland

Haar vriend vond het opvallend dat de auto van het slachtoffer, een bordeauxrode cabrio, sinds zondag op een andere plaats stond. ,,Ik zei dat nog tegen mijn vriendin: gek dat hij niet bij ons voor de deur stond.'' Over de handel en wandel van de man weet de vrouw weinig te vertellen. ,,Ik kende hem heel oppervlakkig. Hij was vaak thuis en groette wel als je hem tegenkwam.'' Haar vriend: ,,Vorige week zagen we 'm nog, toen kwam hij even kijken terwijl we bezig waren in de achtertuin.''



De buurtbewoners vinden het wel opvallend hoe vaak Rilland in korte tijd in het nieuws is gekomen met grote criminaliteit. ,,Een paar maanden geleden is hier iemand in het kanaal gevonden en dan had je natuurlijk ook nog de vondst van die drugs in die vrachtwagen vlakbij het dorp. Ook is er nog een wietkwekerij opgerold... Rilland is natuurlijk een dorpje dat heel dicht bij de snelweg ligt'', zoekt de vrouw naar een verklaring. ,,En dicht bij Brabant", vult haar vriend aan.



In het programma Opsporing Verzocht wordt vanavond aandacht besteed aan het misdrijf.