Politie wil meer weten over 'verscholen' gestalde fiets van Savannah (14)

IVF-kliniek in Elsendorp werkte samen met omstreden Karbaat

22:24 De voormalige Geertgen kliniek in Elsendorp heeft tussen 1983 en 1985 nauw samengewerkt met de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Volgens Gemertenaar Henk Ruis, oprichter en voormalig directeur van de Elsendorpse vruchtbaarheidskliniek, hebben in die periode 'hooguit enkele tientallen' cliënten zaad bij Karbaat afgenomen dat vervolgens in Elsendorp behandeld is.