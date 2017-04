Politie zoekt getuige mishandeling homostel

AIVD: Salafisten zetten gematigde moslims onder druk

15:13 Radicale salafistische groepen zetten op een ongewenste manier gematigde moslims in Nederland onder druk. ,,Salafistische aanjagers proberen met name kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen in hun invloedssfeer te krijgen”, stelt de geheime dienst AIVD in het jaarverslag over 2016 dat vanmiddag is verschenen.