Opnieuw afgehakte dierenpoot gevonden: 'Waarom doet iemand zoiets?'

16:30 En weer is het raak. Na de vondst van twee afgehakte dierenpootjes in Oss eerder deze week, is vandaag ook in Heeswijk-Dinther een dierenpoot aan een boom gevonden. Bij de poot hing dit keer een boodschap op een poster, gericht aan hondenbaasjes.