Politiebericht over peuter die in luier boodschappen doet is internethit

Flat Assendorp

Buren van de peuter spotten het kindje in de straat en nemen tijdelijk even de zorg over. Zo werd de luier van het kindje verschoond. ,,Totdat buren een stukje verderop in de straat aan mij vroegen wat ik aan het doen was en zij zeiden dat ik even mee moest naar binnen. Daar werd mijn luier verschoond en kreeg ik een supermooie pyjama van de buurjongen. Ik mocht daar even binnen blijven,'' vervolgt de agent het avontuur vanuit de ogen van het kindje.