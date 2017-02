Politiebond klaagt over klusjes als stofzuigen

De huishoudelijke taken zijn een gevolg van het wegbezuinigen van de huismeester op veel politiebureaus. Maarten Brink van politiebond ACP in de regio Zeeland-West-Brabant trekt als eerste aan de bel over het probleem.



Het werk van huismeesters wordt nu vanuit centrale punten geregeld. Een gevolg daarvan is dat klusjes als lampen verwisselen eerst moeten worden aangemeld bij het Politiedienstencentrum, dat dan weer een huismeester in beweging zet om de klus te klaren. ,,Veel te omslachtig'', zegt Brink.



Ook het feit dat agenten zelf hun dienstwagens moeten schoonmaken, kost onnodig menskracht, vinden Brink en zijn collega's. ,,Gevolg van dit alles is dat zes collega's op zondagmorgen eerst twee uur lang allerlei klusjes doen. Die mensen hebben we liever op straat.''



Wilma Noordergraaf van de landelijke politiebond ACP weet niet of het probleem overal speelt. ,,Ik zie dat er eenheden zijn die Brink steunen en en ik zie dat er eenheden zijn die het geen probleem vinden.''



Marten Schwandt van de Nationale Politie kent de klachten ook. Hij zegt dat er bezuinigd moest worden, dat gekozen is voor zoveel mogelijk blauw op straat en het werk van huismeesters daarom is gecentraliseerd. ,,Sommige eenheden hadden blijkbaar luxe huismeesters die alles voor ze deden, andere weer niet. Daarom zie je ook wisselende reacties. Maar je dienstwagen zelf door de wasstraat rijden, moest toch al. Het is verder niet meer dan normaal dat je na de lunch zelf je boterhamzakje opruimt.''