Politiebond: Rapper Boef leert niets van straf

Sofiane Boussaadia, zoals rapper Boef in het echt heet, werd vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur voor het vernielen van een politieauto in Zoetermeer. Het Openbaar Ministerie had 40 uur werkstraf geëist. Na de uitspraak liet Boef meteen weten in hoger beroep te gaan.

,,We hadden liever een andere sanctie gehad”, zegt advocaat Vito Shukrula over het hoger beroep. ,,Boef betaalt liever een geldboete, hij wil geen taakstraf. Het was ook niet zijn bedoeling om de politieauto te vernielen. Hij wilde alleen een foto laten maken terwijl hij op de auto stond.”

'Ik was ontzettend dom'

Op 3 maart was Boef – bekend van de nummer 1-hit ‘Habiba’ – op stap met vrienden in discotheek No Limit in Zoetermeer. Agenten kwamen ter plaatse en gingen naar binnen. Toen besloot Boef, naar eigen zeggen in een dronken bui, om op de auto te klimmen.

Zelf was Boef vandaag niet in de rechtbank. Hij is voor opnames van een videoclip in het buitenland. In een verklaring die hij liet voorlezen door zijn advocaat, bood hij excuses aan voor zijn afwezigheid. ,,Mijn actie om een foto te maken terwijl ik op een politieauto stond, was ontzettend dom. Ik had die avond te veel gedronken en liet mij uitdagen door een weddenschap aan te nemen van een groep vrienden. Het was een misplaatste grap.”

Zoveelste veroordeling

Meteen na zijn aanhouding in maart betaalde Boef 1.500 euro voor de schade aan de politieauto. Daarvan krijgt hij 300 euro terug, bleek vandaag in de rechtbank. De rapper werd in januari nog veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur voor het beledigen van agenten. In 2014 kreeg hij straf voor geweld tegen agenten.

Onvrede onder agenten

,,Boef heeft zich totaal respectloos gedragen richting de politie”, zegt bestuurder Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,De rechter oordeelt dat hij daarvoor een taakstraf moet krijgen. Rechters leggen in Nederland straffen op in de hoop dat je er iets van leert. Ik begrijp niet dat je dan zegt: ik heb liever een geldboete, dus ik ga in hoger beroep. Dan heb je dus niets geleerd.”