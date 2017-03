Politiebond: Zoek uit of commissie fout zit

,,Ik baal hier ontzettend van'', zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,Een groot aantal mensen zijn al gehoord, onder wie leden van de politietop en voormalige leden van de centrale ondernemingsraad. Ik wil weten of die mensen ook klachten hebben over vooringenomenheid.'' Struijs vraagt aan minister Blok van Veiligheid en Justitie om dit uit te zoeken. ,,Bouman is een belangrijke kroongetuige. Ik vind dat hij nu een belangrijk signaal afgeeft. Het is aan de minister om te zorgen de waarheidsvinding geen gevaar loopt.''

Geldverkwisting

Tijdens een verhoor op 23 februari zou commissielid Sylvie Bleker-Van Eyk de verhoging van de limiet op de creditcard van voormalig cor-voorzitter Frank Giltay van 5.000 naar 10.000 euro als ‘waanzin’ hebben betiteld. Bouman antwoordde in dat verhoor: ,,Als we nu in een rechtszitting zouden zitten, dan zou ik u nu wraken.''

Onvoldoende toezicht

De oud-korpschef verklaarde vandaag dat er onvoldoende toezicht is gehouden op de uitgaven van de cor. Door de reorganisatie van de politie was de stafdienst zwaar onderbezet. Dat Bouman tekende voor verhoging van de limiet op de creditcard van Giltay, was volgens hem geen kwade opzet. ,, Ongetwijfeld heb ik dat gedaan. Ik was het me niet bewust. Ik tekende dagelijks stapels documenten. Ik was een handtekeningenmachine.''