Politiemedewerker aangehouden om Geenstijl-lek

Hongarije haalt ambassadeur terug uit Nederland om kritiek

13:49 Hongarije roept zijn ambassadeur terug na kritiek van de Nederlandse ambassadeur. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken is boos over uitspraken van de Nederlandse ambassadeur Gajus Scheltema. Hij liet zich in een afscheidsinterview kritisch uit over de rechtse regering van Orbán. Minister Koenders heeft afstand genomen van de uitspraak.