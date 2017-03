Politietop wil nu zelf ook af van grootverdieners

Het aantal grootverdieners bij de politie groeit en groeit . Vorig jaar kregen 24 politiemedewerkers een salaris dat hoger was dan 179.000 euro, tegen zeven in 2015. 179.000 euro is het salaris van een minister. En het is ook meer dan de 148.000 euro die korpschef Erik Akerboom vorig jaar opstreek. Hij trad in maart 2016 aan als hoogste politiebaas.

Oud-korpschef Gerard Bouman streek vorig jaar een riant salaris op: 194.000 euro. Hij is nu in dienst als adviseur, maar is ook onderwerp van onderzoek. Een speciale commissie onderzoekt of Bouman de voormalige ondernemingsraad in de watten legde, in ruil voor steun bij lastige besluiten.