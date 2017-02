Politwoops: Forum voor Democratie verwijdert tweets het vaakst

Net als ieder ander heeft een politicus ook wel eens spijt van een geplaatst bericht. Op Politwoops.nl worden die tweets van politici uit 54 landen en het Europees Parlement echter al sinds 2010 automatisch gearchiveerd. Daardoor is het voor iedereen mogelijk om de berichten alsnog te lezen. Bij iedere tweet staat wanneer deze geplaatst is en na hoeveel tijd het verwijderd is.



De Open State Foundation verzamelt op de website ook wie er het vaakst tweets verwijderen en welke onderwerpen het meest teruggenomen worden. Uit hun statistieken over alle kandidaten voor de Tweede Kamer blijkt bijvoorbeeld dat politici van het Forum voor Democratie (FvD) de afgelopen dertig dagen relatief gezien de meeste berichten verwijderden, namelijk één op de twaalf berichten. Gemiddeld verwijderen politici tijdens de verkiezingscampagnes één op de 32 berichten. Henk Otten, penningmeester bij FvD zegt zich niet in dit beeld te herkennen. ,,Wij zijn geen partij die iets roept en het vervolgens weer verwijdert. Als er een tweet verwijderd is, dan is er waarschijnlijk een spelfout gemaakt.''



De PvdA staat op de tweede plaats, gevolgd door de PVV en de Libertarische Partij. Relatief gezien verwijderen politici van de SGP, StemNL, SP en VNL de minste berichten.