Poolse doodrijder vervroegd de cel uit

De 35-jarige man reed op 19 mei 2013 de 2-jarige Ize Derijks en haar grootouders dood. Zij zaten op de fiets toen de Pool door te hoge snelheid de macht over het stuur verloor en de drie aanreed. In hoger beroep kreeg de man 15 maanden cel, maar hij ging in cassatie en bleef weg uit Nederland. Pas in augustus 2016 werd hij opgepakt in Engeland en uitgeleverd om alsnog zijn straf in Nederland uit te zitten. Daarmee leek de zaak juridisch afgesloten.



Maar gisterochtend werd Izes vader Erik Derijks gebeld door de officier van justitie in de zaak. De boodschap: de Pool is al weken naar huis. ,,Ongelooflijk dat dit kan'', zegt Derijks.



De veroordeelde blijkt gebruik te hebben gemaakt van een regeling die bedoeld is om criminele vreemdelingen het land uit te zetten. Bij hen leidt een strafonderbreking om een bijzondere gebeurtenis bij te wonen tot strafvermindering.