Putdeksrovers spelen met leven weggebruikers Flevoland

Vitesse wil goede gevoel vasthouden tegen PEC Zwolle

10:45 Vitesse won de laatste twee wedstrijden van respectivelijk Go Ahead Eagles (3-1) en in de halve finale van het bekertoernooi werd Sparta (2-1) aan de kant gezet. De laatste nederlaag van de ploeg van Henk Fraser dateert van 19 februari. Toen was Ajax in Arnhem met 0-1 te sterk.