PvdA kan recordverlies in 2002 verbreken

Met de enorme daling van 24 zetels vijftien jaar geleden is de PvdA de grootste verliezer van de laatste decennia, blijkt uit een overzicht in de nieuwsbrief De Hofvijver van het Montesquieu-instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Het CDA kampte twee keer met een monsterverlies van twintig zetels: in 1994 en 2010. De LPF verloor in 2003 achttien zetels, de VVD in 2002 veertien zetels en daarna komt weer de PvdA met twaalf zetels verlies in 1994. D66 raakte in 1982 elf zetels kwijt, in 1998 ging de partij er tien zetels op achteruit.