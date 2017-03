PvdA: miljarden naar kinderopvang

Verkiezingsblog Roemer tevreden over eigen optreden bij Carré-debat

8:36 Over ruim een week gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wie komt er als winnaar uit de bus, en wie zit er straks in de regering? Ondertussen draait de campagne op volle toeren. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.