PvdA: miljarden naar kinderopvang

'Jesse Klaver best verzorgde Kamergotchi'

5 maart Jesse Klaver is de best verzorgde Kamergotchi. Dat heeft presentator Arjen Lubach vanavond bekendgemaakt in Zondag met Lubach. Het VPRO-programma lanceerde twee weken geleden een variant op de Tamagotchi, een virtueel huisdiertje waar de eigenaar virtueel voor moet zorgen.