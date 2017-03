PvdA-top belde met Tichelaar voor aftreden

Thieme hoeft niet per se te regeren

10:57 De Partij voor de Dieren hoeft niet per se in de komende regering. Dat zei lijsttrekker Marianne Thieme vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. ,,Politiek is niet alleen de weg naar het torentje, het moet ook gaan over hoe je politieke invloed krijgt. Wij hebben nu een aanjaagfunctie, zo kun je ook invloed uitoefenen."