Raadsdebat over Turkse rel ontaardt in ruzie

update Alsnog 8 jaar cel voor moordenaar Els Borst, familie Bart van U. opgelucht

15:33 Bart van U. moet alsnog acht jaar de cel in voor het doodsteken van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus Loïs. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vanmiddag in hoger beroep dat hij wel degelijk enigszins toerekeningsvatbaar was tijdens de moorden en dus strafbaar voor zijn gruweldaden. Barts eigen familie is opgelucht en zegt 'in het hart geraakt te zijn' door het vonnis.