'Ramp in Londen kan zo bij ons gebeuren'

Maar het bestaat en niet alleen in Londen. Overal ter wereld en ook in Nederland, benadrukt Vos, worden flatgebouwen uitgerust met kunststof platen. ,,En die zijn per definitie brandbaar. Maar ook bouwtechnisch makkelijk aan te brengen, want lichter. En goedkoper. Bovendien komen zulke constructies soms ook voort uit onwetendheid. Er is, ook in Nederland, gewoon veel te weinig kennis over met name brandpreventie in flatgebouwen. Bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren weten er doorgaans geen snars van. Maar de burgemeesters, die als voorzitters van de veiligheidsregio’s optreden, weten er ook net zo veel van als een koe van spruiten plukken. De kennis die er in Nederland was, is weggedrukt door het heersende onbenul. Lees alle onderzoeken na brandrampen in Nederland er maar op na: telkens is de conclusie dat de preventie ondermaats was. En dat komt door een gebrek aan kennis.’’