Ratelband definitief veroordeeld voor mishandeling ex-vrouw

Groningen Airport weer vrijgegeven na ontruiming

11:05 Groningen Airport in Eelde is vanochtend op last van de marechaussee enige tijd ontruimd geweest. Iedereen moest naar buiten. Volgens een woordvoerder werd er onbeheerde bagage aangetroffen. Een speciale speurhond werd ingevlogen vanaf Schiphol, maar het dier trof niks aan in de koffer.