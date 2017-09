Rechts, het nieuwe politiek correct

Taal is een probaat middel om ideologische opponenten op een doeltreffende manier uit te schakelen, mits de gekozen woorden voor iedereen begrijpelijk en invoelbaar zijn.



In het maatschappelijk debat komen we al een aantal jaren de uitdrukking ‘politiek correct’ tegen, waarmee verwezen wordt naar het linkse karakter van mensen, die zich liever niet uitspreken over sociale problemen, of die alles met de mantel der liefde willen bedekken.



Terwijl de afkeer van deze groep verder toeneemt, evolueert het vocabulaire van tegenstanders. Eerst beperkte hun terminologie zich alleen tot de duistere krochten van het internet, waar beruchte heethoofden elkaar dagelijks digitaal bevechten, maar tegenwoordig komen we vreemde taalconstructies en samentrekkingen ook tegen in papieren kranten.



Een voorbeeld daarvan is ‘Gutmensch’ en de ‘deugbrigade’. Vooral dat laatste woord is interessant, met name het eerste deel – deugen – want in principe kan dat voor elk zelfstandig naamwoord worden geplaatst om iemand te elimineren: ‘Kijk, die deugmeneer met zijn deugvingertje en deugkoffie alle anderen vertellen waarom ze niet deugen.’