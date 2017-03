Negatief advies

De Doetinchemmer had in 2015 zijn vader mishandeld en politieagenten bedreigd. Ondanks een negatief advies van de reclassering besloot de rechtbank toch om W. op vrije voeten te stellen, in afwachting van zijn rechtszaak. Enkele dagen later stal W. de autosleutels van een bezoekende psycholoog en ging er in de auto vandoor.

Inhaalmanoeuvre

Kort daarna botste hij bij een inhaalmanoeuvre frontaal op het gezin uit Stolwijk. Of het om een opzettelijke aanrijding ging, is niet duidelijk. De moeder van W. vertelde enkele dagen later dat ze altijd bang is geweest dat haar zoon anderen iets aan zou doen. Ze klopte tevergeefs aan bij de behandelaars van Rémon. In september vorig jaar bleek tijdens een pro-formazitting dat W. tijdens het ongeval onder invloed was van drank en mogelijk medicijnen.