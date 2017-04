Record opkomst in Nederland verwacht voor Turks referendum

Aanhangers van de Turkse president Erdoğan in Nederland doen er alles aan om ervoor te zorgen dat een record aantal kiezers naar de stembureaus gaat. Die gingen vanochtend om 9 uur open in Amsterdam, Den Haag en Deventer.

Turkse Nederlanders mogen voor de eerste keer ook gaan stemmen in Antwerpen en Düsseldorf. Het Turkse parlementslid Mustafa Yeneroğlu van Erdoğans AK partij, die in Nederland en de rest van Europa de campagne leidt, heeft in de grote steden van Nederland de aanhangers van Erdogan massaal opgeroepen te stemmen en 'een hele duidelijke boodschap aan Nederland te geven door te laten zien wie zij steunen'.



Yeneroğlu riep op hun steun aan Erdogan extra te onderstrepen met 'een record aantal stemmen’. Ook op zijn Twitter account spoort hij de Turkse kiezers aan naar de stembussen te gaan om de ‘ambitie van een record aantal stemmen waar te maken’.

Record

Aanwijzingen dat dat gaat lukken zijn de extra drukte en rijen in landen als Frankrijk, België en Duitsland waar de stembureaus afgelopen zondag al open gingen.



Zowel voor- als tegenstanders zijn extra gemotiveerd om te gaan stemmen. Het zijn geen gewone verkiezingen, maar de vraag of Turkije de parlementaire democratie moet afschaffen ten gunste van een presidentieel systeem. De belangrijkste beslissing sinds het invoeren van de democratie in 1950.

Nek-aan-nek

Volgens de jongste peilingen is het een spannende nek-aan-nekrace tussen de aanhangers van president Erdogan, die hem met hun 'evet' (ja) stem meer macht willen geven en de tegenstanders die 'hayir' (nee) gaan stemmen, omdat ze bang zijn dat Turkije een dictatuur wordt.



Het 'ja' kamp van Erdogan is de afgelopen twee maanden bezig met een indrukwekkende inhaalrace en is opgeklommen van 42 naar rond de 49 procent.



Turkse kiezers in Nederland en andere landen van de diaspora maken ongeveer 5 procent uit van het totaal aantal kiezers. Omdat het verschil tussen de voor- en tegenstanders van Erdogan zo klein is, kunnen die stemmen de doorslag geven op 16 april wanneer het referendum in Turkije wordt gehouden.

Conservatief