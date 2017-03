Recordaantal Nederlanders ruimt op zonnige zaterdag zwerfafval op

A44 na ongeluk in beide richtingen afgesloten

17:44 De A44 tussen Oegstgeest en Voorhout is vanmiddag in beide richtingen gesloten nadat er een persoon is aangereden. Drie ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaatse. De rijbaan richting Den Haag is inmiddels weer open, meldt de VID op Twitter.