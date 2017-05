Reiziger voelt de groeipijn

Schiphol is als een puber met groeipijn en het doet vooral 's ochtends zeer. Easyjet, Transavia, TUI, Vueling, alle prijsvechters willen dan zo snel mogelijk vertrekken. ,,Zij moeten drie retourvluchten per dag maken in 20 uur om rendabel te zijn. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld waren er 38 vluchten tussen 05.00 en 0.700 uur, dan is het echt druk'', zegt cijferanalist Paul Vaneker van EU-claim.



Voorzitter Frank Allard van BARIN, waarin 60 luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen vertegenwoordigd zijn, moeten we ondanks de drukte toch trots zijn op de luchthaven. ,,Schiphol blijft een prachtige luchthaven als we dit kunnen beperken tot een paar zwarte zaterdagen in het jaar. We vliegen vanuit dit kleine landje naar 322 bestemmingen met dank aan de KLM en haar transitbeleid. Dat is ongekend. Maar het moet niet zo zijn dat er nog honderd dagen met dergelijke wachttijden komen.''



Dit seizoen (tot en met de herfstvakantie) worden er honderd piekdagen verwacht met meer dan 200.000 passagier. Allard: ,,Kijk naar de cijfers. Dan kun je toch niet zeggen dat dit onverwacht is? Of je hebt zitten slapen.''



Bijbouwen is de enige duurzame remedie. Een nieuwe pier en een nieuwe terminal met veel extra securitychecks zijn gepland, maar dat gaat nog een paar jaar duren. De 500.000 vluchten per jaar die dit jaar worden gehaald, is het maximum dat Schiphol tot 2020 mag verwerken. Daarna lijkt er weer ruimte voor groei. Want nieuwe toestellen zoals de Boeing 737 Max, de 787 en de Airbus A320 NEO zijn tientallen procenten zuiniger én stiller dan de huidige toestellen.