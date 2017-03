Reizigers zien Turkije niet meer zitten

Touroperators krijgen best veel vragen, meer dan normaal en allemaal gerelateerd aan de Turkijerellen, vertelt Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR. ,,Mensen willen weten of de Turkijerellen gevolgen hebben voor hun vakantie. En we krijgen af en toe het verzoek om een reis te annuleren.’’



Volgens Oostdam is het aantal annuleringen ‘gelukkig’ nog ver in de minderheid. ,,De annuleringen zijn nog op één hand te tellen. We hopen dat de situatie snel de-escaleert. De grote stroom richting Turkije moet nog op gang komen. Dat is ergens in april. Ik hoop dat de rust dan weer is teruggekeerd.’’



Het reisadvies voor Turkije is ook aangepast. Reizigers worden gevraagd om grote menigten te vermijden en bijvoorbeeld niet naar demonstraties te gaan. Volgens Oostdam heeft dat ‘verder geen grote consequenties’. ,,Je kunt er gewoon naar toe, maar je moet een beetje op je qui-vive blijven, dat is eigenlijk het advies.’’