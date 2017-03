René (9) heeft vlinders in de buik na reactie op liefdesbrief voor prinses

Begin dit jaar volgde René een project over Valentijnsdag op basisschool Helen Parkhurst. Dat project bracht hem op het idee een liefdesbrief te schrijven. Pas later bleek dat de brief voor prinses Ariane bedoeld was. Juffrouw Marlieke heeft een tekst opgesteld die René netjes heeft overgetrokken.



René koos voor prinses Ariane omdat zij volgens hem de mooiste van de drie zusjes is. In de brief schrijft hij dan ook dat ze 'er mooi uitziet' en dat ze 'het mooiste meisje van de wereld' is. Samen met een foto hebben ze de brief in een met hartjes versierde enveloppe op de post gedaan.