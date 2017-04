'Rickygoal' zorgt voor feeststemming bij Vitesse

Van Wolfswinkel vertolkte zaterdagavond de hoofdrol in GelreDome, maar bij Vitesse blonken er meer uit. Doelman Eloy Room was enkele keren geweldig. En Matt Miazga, Marvelous Nakamba en Navarone Foor imponeerden. Voor 21.128 toeschouwers ontstond zo een feeststemming.



Bliksemstart

Vitesse kende natuurlijk ook een bliksemstart in Gelredome. Binnen vijf minuten kwam de Arnhemse formatie al op voorsprong. En ook nog met een geweldige goal. Arnold Kruiswijk gaf een inworp naar Navarone Foor, die zich vrij kapte en versnelde. De Betuwenaar vond Nathan, die op zijn beurt Foor weer lanceerde. De frêle aanvaller kapte zich in het strafschopgebied nog eens vrij en schoof de bal alleen voor doelman Erwin Mulder goed binnen: 1-0.



Na veertien minuten stond het in Arnhem al 2-0. Ricky van Wolfswinkel kopte een hoekschop binnen. De corner werd fraai getrapt door Lewis Baker, maar het verdedigende werk aan de zijde van Heerenveen was ronduit slecht.



Vanuit het niets kwam Heerenveen wel op 2-1. Arbiter Kamphuis liet doorspelen na een overtreding op Vitessenaar Nathan. In de counter sloeg vervolgens Luciano Slagveer toe: 2-1. De woede van de Arnhemse bank was terecht.



Reddingen Room

Na rust was Heerenveen beter. Vitesse-doelman Eloy Room voorkwam tot tweemaal de gelijkmaker. Hij redde geweldig op een schot van Sam Larsson en een één-tegen-één met Slagveer.



Heerenveen drukte met Stijn Schaars op het veld verder door, maar de goal viel aan de andere kant. Na zeventig minuten ontsnapte Alexander Büttner, net in het veld voor Nathan, op links. De Doetinchemmer behield het overzicht en bediende de volledig vrij staande Van Wolfswinkel voor diens tweede treffer van de avond: 3-1.



Rickygoal

De honger van Van Wolfswinkel was daarmee niet gestild. De spits sloeg nog een derde keer toe in Arnhem. Na 75 minuten tekende Rickygoal voor de 4-1.



Het laatste woord was vervolgens aan Heerenveen. De mooie voetbalavond kreeg een passend slot met een kogel van Larsson, waarop Room geen antwoord had: 4-2.



Vitesse-Heerenveen 4-2 (2-1)

5. Foor 1-0, 14. Van Wolfswinkel 2-0, 31. Slagveer 2-1, 70. Van Wolfswinkel 3-1, 75. Van Wolfswinkel 4-1, 89. Larsson 4-2.

Gele kaarten: Marzo (Heerenveen)

Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan (64. Büttner), Baker; Rashica (88. Van Bergen), Van Wolfswinkel (88. Zhang), Foor.

Heerenveen: Mulder; Marzo (36. Schmidt), Van Aken, St. Juste, Bijker; Van Amersfoort (76. Ödegaard), Kobayashi, Thorsby (54. Schaars); Slagveer, Ghoochannejhad, Larsson.