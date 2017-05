Rode Kruis maakt zich zorgen over aantal omgekomen medewerkers

Dirk van geen kwaad bewust in var­kens­rechts­zaak

14:21 Supermarktketen Dirk snapt niet waarom het bedrijf voor de rechter wordt gesleept door actiegroep Varkens in Nood. De supermarkt is gedagvaard omdat leveranciers zich niet aan de wet zouden houden bij het produceren van varkensvlees en het houden van vee. ,,Ondanks meerdere verzoeken om aan te geven om welke veehouders en toeleveranciers dit gaat, is hier nooit een reactie op gekomen'', aldus Dirk vandaag.