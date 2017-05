'Rotste appel' binnen politie voor de rechter

Nieuw mis­bruik­slacht­of­fer jeugdvoetbal meldt zich

1:28 Bij voetbalclub Vitesse heeft zich maandag een jongen gemeld, die in het verleden slachtoffer is geworden van een misbruikzaak. Hij speelt of speelde niet bij de club, maar wil graag in contact komen met Renald Majoor om zijn verhaal te doen. Vitesse gaat de twee met elkaar in contact brengen.