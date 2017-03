Rotterdam op scherp voor komst Turkse minister

Watch: Veel mannen reageren op nepprofiel voor seks met minderjarige

10:30 Elke dag zoeken tientallen Nederlandse mannen via internet naar seks met heel jonge prostituees. Dat bevestigt Gideon van Artsen van Terre des Hommes na een bericht daarover in Trouw. Hij is projectleider van Watch Nederland, dat strijdt tegen handel in seks met minderjarigen.