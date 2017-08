Rotterdam plaatst obstakels tegen terreuraanslagen in drukke straten

Naar aanleiding van aanslagen elders in Europa werd actie ondernomen, zo wordt gemeld. Naast het extra beveiligen van grote evenementen – zoals de huldiging van Feyenoord – werd een inventarisatie gemaakt van plekken die risicovol zijn. ,,Die kunnen een symboolfunctie hebben, een plaats zijn waar zich doorgaans een mensenmenigte verzamelt en eenvoudig met een voertuig bereikbaar zijn’’, luidt de uitleg.



Markthaleigenaar Klépierre heeft zelf al veiligheidsmaatregelen genomen: er staat sinds vorige week een haag van enorme plantenbakken voor de deur, zodat het onder toeristen zeer populaire complex niet meer bereikbaar is voor voertuigen. Daarnaast houden beveiligers een extra oogje in het zeil. In winkelcentrum Alexandrium heeft de Franse vastgoedeigenaar hoge stoepranden – zogenoemde biggenruggen – geplaatst.



De maatregelen passen binnen het huidige dreigingsniveau. ,,Er is op dit moment geen concrete informatie over een aanslag.’’