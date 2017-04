Route The Passion geheim vanwege veiligheid

Bij The Passion, een religieus spektakel rond de laatste uren van Jezus, worden komende donderdag zeker 20.000 bezoekers verwacht. ,,Het lijkt het meest op Serious Request, want het speelt zich af op een plein’’, zegt burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden.

Twee toegangswegen naar het Wilhelminaplein zijn tijdelijk eenrichtingsverkeer gemaakt. Welke veiligheidsmaatregelen precies worden genomen wil Crone niet zeggen, het doet denken aan de beveiliging van de marathon in Rotterdam. Daar werd de route afgeschermd met vrachtwagens en betonblokken en er was zowel politie in burger als in uniform. ,,Belangrijk is vooral ook dat mensen zien dat we er mee bezig zijn.’’

Naast de show op het plein trekt er ook een processie met een verlicht kruis door de stad. Behalve op in de stad is de tocht op televisie te volgen.

Warm aankleden