Ruim 70 miljoen passagiers op Nederlandse luchthavens

Spanje en Portugal

Van de tien populairste bestemmingen lieten Spanje en Portugal in 2016 de sterkste groeicijfers zien. Het aantal passagiers dat van en naar deze landen vloog, is met respectievelijk 19,8 procent en 16,9 procent toegenomen ten opzichte van 2015. Mede door de vluchtelingencrisis en de onrust in Turkije daalde het aantal passagiers tussen Nederland en dit land het sterkst, met 17,5 procent.



Amsterdam Schiphol verwerkte in 2016 maar liefst 63,5 miljoen passagiers, een recordaantal. In Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, was net als in de voorgaande twee jaren de toename van het passagiersvervoer het sterkst. Deze luchthaven zag in 2016 bijna 4,8 miljoen reizigers aankomen of vertrekken, 9,3 procent meer dan in 2015. Deze groei is bereikt ondanks de tijdelijke sluiting van het vliegveld van 30 mei tot 15 juni in verband met werkzaamheden aan de start- en landingsbaan.



Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde verwerkten de overige 3 procent van de vervoerde passagiers.