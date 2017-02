Ruit van trein springt tijdens rijden: ‘Iedereen was in paniek’

Reizigers in de trein tussen Nijmegen en Oss zijn dinsdagavond flink geschrokken toen een ruit opeens sprong. ,,Iedereen was in paniek”, laat Osasu Dalmulder weten. De Eindhovense zat in de coupé waar de ruit sneuvelde.

Het raam sprong toen de trein net voorbij Ravenstein was. ,,We hebben niks gezien of gehoord. Het gebeurde gewoon. Echt in een seconde”, vertelt Osasu, die een filmpje van de gesprongen ruit deelde op Facebook. ,,Je hoorde wel dat de ruit sprong. De trein reed op volle snelheid dus het glas kwam overal terecht.”

Volgens de Eindhovense zat op dat moment niemand in het zitje bij de gesprongen ruit. Een jongen die aan de overzijde zat, kreeg nog wel veel scherven over zich heen. ,,Hij zat helemaal onder en had volgens mij een snee boven zijn wenkbrauw. Maar meer gelukkig niet.”

Noodrem

De reizigers wisten volgens Osasu niet goed wat ze moesten doen. ,,Iedereen in de coupé was in paniek”, vertelt ze. Omdat de conducteur nog van niets wist, bleef de trein ook op volle snelheid doorrijden. ,,Uiteindelijk heeft iemand aan de noodrem getrokken. Toen hebben we een hele tijd stilgestaan.” De trein is vervolgens, zonder reizigers in de bewuste coupé, langzaam doorgereden tot Den Bosch.