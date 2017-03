‘Rutte en Buma gedragen zich als peuters op een kinderfeestje’

Het lijkt erop dat u definitief buitenspel staat in de formatie. VVD en CDA willen niet met u. ,,Het is pas klaar als de scheidsrechter voor het eindsignaal heeft gefloten, zo ver is het nog lang niet. Maar ik geef toe: het is duidelijk geworden dat de anderen niet eens willen praten met één van de winnaars van de verkiezingen. De tweede partij nota bene. Dat gaat wel heel erg ver.’’ U wist ook dat zij een nieuwe samenwerking niet zagen zitten. ,,Luister, mevrouw Schippers (verkenner, red.) had de indruk dat het VVD en CDA niet om de inhoud ging. Zij opperde een gesprek om het onderling vertrouwen te herstellen. Ik heb volmondig ‘ja’ gezegd. Uiteindelijk wilden Rutte en Buma niet. Onbegrijpelijk.’’ U wilde ook niet onder Rutte in een kabinet. ,,Ik heb die blokkade al voor de verkiezingen in een interview opgeheven. Toen heb ik gezegd dat we niemand zouden uitsluiten.’’

,,Let wel: ik zei dat al vóór de verkiezingen dus. Niet erna, zoals wordt beweerd. Ik heb bewogen. En had dat van Buma (CDA-leider, red.) en Rutte ook verwacht. Ik zag namelijk hoe groot wij gingen worden en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Ook inhoudelijk hadden wij heus wel concessies gedaan, dat hoort bij ons politieke stelsel. Dat hebben wij in Rutte I ook laten zien. Maar men wil niet. Zo arrogant. Ik heb zelden zo massaal reacties gekregen. Dat het ondemocratisch is, dat mensen zich ontmoedigd voelen nog te gaan stemmen. Ze doen niet eens een poging. Ik heb Rutte juist horen zeggen dat hij in gesprek wil met de PVV-stemmer. Nou, hier ben ik. Het kan.’’ Echt? U wist dat u om te beginnen uw minder-Marokkanen uitspraak moest terugnemen. ,,Die uitspraak is gestoeld op beleid. Om criminaliteit te bestrijden, de massa-immigratie te stoppen en het uitzetten van criminelen. Ik neem daar niets van terug.’’ Het had misschien gescheeld als u dat wel zou doen.

,,Als mijn veroordeling in hoger beroep stand houdt, zal ik het hooguit nog in de Tweede Kamer zeggen, heb ik al aangegeven. Kom op, ik heb geen plannen het morgen ergens te gaan roepen. Maar weet u: volgens Schippers wilden Rutte en Buma niet vanwege hoe het met Rutte I is afgelopen.’’ Zij zeggen: Wilders loopt weg als het moeilijk wordt. ,,Nonsens. Rutte heeft destijds gezegd: de PVV is nog loyaler dan het CDA. We stapten uit de gedoogconstructie omdat we weigerden dat de ouderen nog langer gepakt werden. Dat belastingen verder verhoogd zouden worden. We hebben ons dat gewoon niet door de strot laten duwen. En als er al iemand niet leverde, dan waren het Rutte en Buma, want op het gebied van immigratie leverden zij niet. Er kwam geen rem op, zoals werd beloofd. Zij willen nu niet eens praten. Wie zijn nu de weglopers?’’ CDA-leider Sybrand Buma verwijt u nu pas een handreiking te doen. ,,Buma en Rutte gedragen zich als peuters op een kinderfeestje. Het ene kind steekt zijn tong uit naar de ander en dan zegt hij: nu wil ik niet meer met je spelen. Maar we zijn geen kleuterklas, het gaat hier om het besturen van het land.’’ U kunt dan ook overal boven staan en de telefoon pakken? ,,Nou, ik ben duidelijk genoeg geweest bij de verkenner. Aan mij heeft het niet gelegen.’’ Er is helemaal geen contact geweest met Rutte en Buma? ,,Hooguit een smsje om elkaar te feliciteren. Maar het zit niet in dat persoonlijke. We hebben geen ruzie ofzo.’’ Rutte noemt u wel geradicaliseerd. Begrijpt u dat? ,,Nee, en ik zou het hem graag uitleggen. Het probleem van de islamisering en onze oplossingen daarvoor zijn communicerende vaten. In heel Europa falen regeringen om aanslagen te voorkomen. De moslimradicalen winnen nu, dan wordt het bestrijden daarvan in onze ogen ook noodzakelijkerwijs radicaler.’’

,,Nu niet. Zij willen niet eens het gesprek aan. Maar ik moet het nog zien: de VVD met GroenLinks. Qua beleid op immigratie, belastingen, zorg en justitie gaan VVD-kiezers gepiepeld worden als dat kabinet er komt. En waarom zou je met linkse partijen gaan: die hebben gezamenlijk zetels verloren. Heel de PvdA past in een bestelbusje. En anders krijg je de ChristenUnie erbij, maar die zijn op het gebied van immigratie net zo’n gevaar voor Nederland als D66. Met het groeiende islamterreur is dat beleid van open grenzen levensgevaarlijk voor ons land. De PVV is meer nodig in een kabinet dan ooit tevoren.’’



U had in een ander parket gezeten als u de verkiezingen had gewonnen, zoals het zich lang liet aanzien.



,,Ook dan was het moeilijk geweest, kijk maar naar de campagne. Als Rutte of Buma naar het weer werd gevraagd, antwoordden ze zelfs dat ze mij buitensloten.’’



Waarom heeft u niet gewonnen, denkt u?



,,We zijn de tweede partij geworden. We hébben gewonnen. Ik geef toe: ik was liever premier geworden. Ik denk dat de Turkije-rel Rutte heeft geholpen en ik denk dat partijen ons succesvol hebben gekopieerd. En misschien zijn mensen afgehaakt omdat iedereen zei dat een stem op ons een verloren stem zou zijn. Ondanks dat zijn we zó groot geworden. Ongekend.’’



Bent u nog wel te motiveren voor een rol in de oppositie?



,,Absoluut. We gaan guerrilla-achtig oppositie voeren. Ze weten niet wat hen te wachten staat. Zoals ze nog nooit gezien hebben. Gewoon via parlementaire middelen hé, anders krijg je die verhalen weer, haha. Ik bedoel te zeggen: we gaan ze iedere dag controleren en weerwoord bieden. Desnoods halen we het kabinet iedere dag naar de Kamer.’’



Had u toch niet meer campagne moeten voeren?