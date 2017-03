Rutte: Nazi-opmerkingen Erdogan zeer ongepast

ReactiesPremier Rutte noemt de nazi-opmerkingen van de Turkse premier Erdogan zeer ongepast. Het kabinet liet eerder op de dag weten de landingsrechten voor de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in te trekken . Vanuit Turkse autoriteiten waren er oproepen aan Turken in Nederland gedaan om mee te doen aan een manifestatie in Rotterdam, waar Çavusoglu een bezoek zou brengen aan de Turkse consul. Hierdoor kwam de openbare veiligheid in het geding.

Het campagneteam dat het bezoek van Cavusoglu naar Nederland had georganiseerd, roept alle Turkse Nederlanders op om rustig te blijven. Dat stelt de organisatie in een verklaring.

Thuisblijven

,,Tot ons verdriet mag onze minister van Buitenlandse Zaken niet deelnemen aan het programma,’’ stelt Hollanda Evet Diyor (Turks voor ‘Nederland Stem Ja’). ,,We vragen alle mensen op om niet de weg op te gaan, maar rustig thuis te blijven. Wij vertrouwen erop dat de grote natie het beste antwoord zal geven.’’

Quote Wij vertrouwen erop dat de grote natie het beste antwoord zal geven Hollanda Evet Diyor De organisatie zocht de afgelopen dagen verwoed naar een alternatieve locatie voor het bezoek van Cavusoglu, nadat burgemeester Aboutaleb een bijeenkomst in een zalencentrum had verboden. Uiteindelijk werd gekozen voor de ambtswoning van de Turkse consul in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb vreesde dat die locatie, middenin een Rotterdamse woonwijk, voor grote chaos zou zorgen.

'Niet laten piepelen’

Quote Dit is uniek in de Nederlandse diplomatieke geschiedenis Robert van de Roer, diplomatiek deskundige Het is terecht dat Nederland de komst van de Turkse minister Cavusoglu tegenhoudt. Dat zegt diplomatiek deskundige Robert van de Roer. ,,Dit is uniek in de Nederlandse diplomatieke geschiedenis: een minister van een bevriend land dat de toegang wordt geweigerd. Maar het is wel begrijpelijk. Nederland heeft duidelijk gemaakt dat het geen campagnebijeenkomst wilde, en het Turkse regime gaat gewoon door. Dan moet je als land sterk durven zijn, en je niet laten piepelen.’’



Bovendien kon het kabinet de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb niet in de kou laten staan, vindt Van de Roer. ,,Er dreigde een groot probleem met de openbare orde te ontstaan. Heel goed dat het kabinet voor Aboutaleb is gaan staan.’’

De gevolgen van het Nederlandse besluit kunnen groot zijn, stelt Van de Roer. ,,De regering van Erdogan is een wild regime. De hele trucendoos kan nu opengaan. Een boycot van Nederlandse producten, de ambassadeur die wordt uitgezet: het zou allemaal kunnen. Daar moeten we als land nu doorheen. In dit soort gevallen moet je vasthouden aan je principes, ook al zijn de gevolgen pittig.’’

Volgens de diplomatiek deskundige spelen in de Nederlandse handelswijze zeker ook de naderende verkiezingen een rol. ,,Natuurlijk. Rutte moet sterk overkomen, zeker nu. De oppositie zou het flink hebben uitgespeeld als hij dit niet had gedaan.’’

Reactie Wilders

PVV-leider Geert Wilders is tevreden met het Nederlandse besluit om de landingsrechten van de Turkse minister Çavusoglu in te trekken. Hij zegt op Twitter dat dat te danken is aan de PVV.



,,Mooi. Zonder de PVV was dit besluit nooit genomen! Rutte heeft alleen ballen als de PVV dat eist en de verkiezingen voor de deur staan", aldus Wilders.



De PVV-leider is zaterdag in Limburg om te flyeren en reageerde voor de camera op het weigeren van de toegang tot Nederland van Çavusoglu.

Reactie Asscher

Nederland laat zich niet chanteren door Turkije, meent vicepremier Lodewijk Asscher. ,,We waren in gesprek met de Turken om te proberen het enigszins in goede banen te leiden'', zei Asscher in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen. ,,Maar terwijl we in gesprek waren, werden er allerlei dreigementen geuit, door diezelfde minister. Op zo'n moment kun je je niet als land laten chanteren.''

Reactie Segers